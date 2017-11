Vinokurov ennustab 23-aastasele Kangerti klubikaaslasele suurt tulevikku

Grupisõidus Londoni olümpiavõitjaks kroonitud Vinokurovi hinnangul on Lopezil eeldused jõuda ühel heal päeval suurtuuri võiduni. "Tal on kõik olemas, et selleni jõuda: andekus, püsivus, võitlusvaim, võimekus mägedest üles saada ja tugev temposõit. Miguel vajab lihtsalt aega ja kogemusi," lausus Vinokurov.

Sellest hoolimata võitis Lopez etapi Austria ja Burgose velotuuril ning sai kaks esikohta Vueltal, pälvides parima noore ratturi auhinna. "Miguel on väga andekas ja suure potentsiaaliga rattur. Lisaks on ta väga noor ja pikk karjäär seisab alles ees. Kahjuks pole vigastused ja haigused lasknud tal ennast avada. Tänavune hooaeg näitas aga, kui kõrgele tasemele ta võib küündida," rääkis Vinokurov.

Kuigi koos Tanel Kangertiga Astanas sõitev Jakob Fuglsang jõudis avalikult välja öelda, et tema on järgmisel aastal Tour de France’il Kasahstani klubi liider, ei pruugi see nii minna.

