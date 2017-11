Bundesliga eestlased said tähtsad võidud

Nädala kõige kõvema saavutusega sai kahtlemata hakkama Dener Jaanimaa tööandja MT Melsungen, alistades Saksamaa Bundesligas koduseinte toel tiitlikaitsja Rhein-Neckar Löweni 29:26 (15:13). Võõrustajad jäid algul selgelt tagaajaja ossa, Löwen juhtis isegi 8:3, kuid tasapisi sai Melsungen kaitse pidama ning viis minutit enne poolajavilet juhiti juba 12:11.

Eduseisu Melsungen enam käest ei andnud ja sai magusa võidu. Jaanimaa viskas oma meeskonna viimase värava ning andis ka ühe resultatiivse söödu. Melsungen jätkab liigatabelis viiendana, kuid tõusis vaid punkti kaugusele kolmandal astmel paiknevast Löwenist. Punkte on klubidel vastavalt 20 ja 19, valitseval meistril on küll üks mäng varuks.

Nende kahe vahele mahub samuti 19 punktiga Mait Patraili kodutiim TSV Hannover-Burgdorf, kes neljapäeval oli 27:20 (16:11) üle TVB 1898 Stuttgartist. Patrail sai sarnaselt koondisekaaslasega protokolli 1+1 märke. Bundesligat juhib Berliini Füchse 23 punktiga, SG Flensburg-Handewittil on 21 silma ja liidriga võrreldes mäng vähem peetud.

Saksamaa 2. Bundesligas kohtusid eestlaste klubid omavahel, kuid Janar Mägi sõrmevigastuse tõttu EHV Aue ridades kaasa ei teinud. Karl Roosna jäi nullile, kuid tema koduklubi Esseni TUSEM alistas võõrsil Aue 29:27 (14:11). Roosna tiim kerkis tabelis 12. kohale, Aue jätkab viimasena.

Tugevuselt kolmandas liigas said eestlased küll käe valgeks, ent meeskonnad pidid pärast võidetud poolaega tunnistama kaotusekibedust. TV 1893 Neuhausen jäi 25:28 alla TSB Heilbronn-Horkheimile 25:28, Karl Toom viskas ühe värava ning Mecklenburger Stiere kaotas TSV Burgdorf II-le 25:26, Armi Pärt oli täpne kolmel korral.

Sel hooajal enim eestlasi koondav tiim ehk Siuntio IF sai Soome kõrgliigas teise võidu, alistades võõrsil kindlalt 33:24 Åbo IFK. Kolm platsil käinud eestlast viskasid kokku enam kui pooled meeskonna väravatest – Ott Varik ja Taavi Tibar 6 ning Sten Maasalu 5! Kaks kuud võiduta kannatanud Siuntio tõusis liigatabelis viie punktiga seitsmendaks.

"Esimene ring on näidanud, et suudame nii hästi kui halvasti mängida," lausus Siuntio paremäär Ott Varik. "Kokkumängu peame harjutama kõvasti paremaks, et tähtsateks mängudeks valmis olla. Meeskond on väga noor ja kogemusteta. Lisaks on meil tagant viskejõudu vähe ehk tunneme väga puudust meniskilõikusest taastuvast Ardo Punast."

Esimest hooaega välismaal mängiv Varik asub meistriliiga väravaküttide edetabelis 55 tabamusega kolmandal kohal. "Tunnen, et olen hästi kohanenud. Kõik on sõbralikud, nalja saab palju, kodusaal on hea ja kodupublik võimas. Mängimise kõrvalt käin ikka tööl nagu Eestiski, mis on ehk veidi kurnav, aga saab hakkama," kirjeldas Varik.

Eestlaste suurest rollist järgmisel aastal 100. aastapäeva tähistavas Siuntio IF-is kõneleb ka tõsiasi, et snaiprite tabelis on Sten Maasalu 49 väravaga kohe Variku järel. "Mängu ehitatakse paljuski meie kahe ümber, aga siin juba neli aastat pallinud Taavi Tibaritki on viimastes kohtumistes kaitsespetsitöö kõrvalt rohkem rünnakul kasutatud, nii paremsisemise kui joonemängijana," selgitas 27-aastane Varik eestlaste rolle.

Võidukad olid teisedki eestlaste klubid Soomes. Karjaa BK-46 sai 38:32 jagu Helsingi IFK-st, Janis Selge väravaid ei visanud. Helsingi Dicken oli 29:16 parem HC HIK-st, Valdar Noodla arvele jäi üks tabamus. Dicken tõusis liigatabelis teiseks, BK-46 on kolmas – mõlemal on 12 punkti.

Rumeenia meistriliigas jätkavad liidrina Martin Johannson ja Bukaresti Steaua. Neljapäeval oldi võõrsil HC Vaslui vastu küll suur osa mänguajast taga, aga kui Johannson meeskonna 48. minutil 21:20 ette viis, enam võiduvõtmeid käest ei antud – 29:22 edusse panustas Eesti koondise kapten kolme väravaga.

Türgis viskas Kristo Voika minut enne kohtumise lõppu otsustava viigivärava, kui tema leivaisa Serik Belediyespor Nilüfer Belediyesporiga 21:21 viigi tegi. Voika arvele jäi kokku neli tabamust ja Serik jätkab liigatabelis 9 silmaga kuuendana, Nilüfer on punkti võrra tagapool.

Sloveenias sai kibeda kaotuse RK Maribor Branik, jäädes kodusaalis 25:26 alla MRK Krkale. Andris Celminš sai kaotajate ridades kirja kaks väravat. Branik on kümne vooru järel 11 punktiga viiendal kohal, Krka läks ühe silmaga mööda, liider RD Koper 2013 jääb viie punkti kaugusele.

Jürgen Rooba viskas viis väravat Amo HK 30:23 võidumängus Skånela IF-i üle. Amo jätkab tõusu liigatabelis ning kerkis Rootsi esiliigas juba neljandaks. Tõelise väravatesaju korraldas Islandi karikasarjas Alina Molkova, visates Reykjaviki Vikinguri kasuks 17 väravat, kui naiskond kaotas pealinna teisele esiliigatiimile IR 27:34.