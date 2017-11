Klavan: treeningutel Salah'd ei näe - ta on nii kiire!

Nelja vooru järel on Liverpoolil esimesena kaheksa ja Sevillal teisena seitse punkti. Samade klubide esimene omavaheline matš Liverpoolis lõppes 2:2 viigiga.

"Kaks mängu on minna ja need on alagrupifaasis otsustavad hetked. Loomulikult tahame jõuda väljalangemisfaasi," sõnas Klavan pressikonverentsil.

"Iga klubi on veidi erinev, aga Hispaania tiimid on alati tehniliselt heade jalgpalluritega. Neil on palju kvaliteeti ja häid mängijaid. Nii see sellisel tasemel juba on."

Neli korda järjest Liverpooli põhikoosseisu kuulunud Klavani ajal on meeskonna kaitsetegevus paranenud. "Viimased nädalad on olnud head. Me oleme neljas mängus lasknud endale lüüa ühe värava. See on hea areng," ütles eestlane.

Samuti kiitis ta kohtumise eel Liverpooli ründetähte Mohamed Salah'd. "Salah on suurepärane mängija. Treeningutel teda ei näe - ta on nii kiire!"

"Ta on alates tiimiga liitumisest olnud tõesti hea ja eriti praegu, kus lööb tähtsaid väravaid. Ta on meie jaoks tõesti oluline mängija."

Äärmiselt tõenäoliselt alustab Klavan horvaat Dejan Lovreni kõrval algrivistuses ka homme, sest kamerunlane Joel Matip on vigastusega eemal. Küll aga on tagasi koosseisus pikalt eemal olnud poolkaitsja Adam Lallana.