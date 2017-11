Petter Northug jäeti MK avaetapiks koondisest väja

Paraku jäi Northug Beitostöleni võistluste ajaks haigeks ja kuigi pühapäeval tundis ta end juba paremini, ei arvatud teenekat suusameest rivistusse. "Ta ei nõustu meie otsusega," tunnistas Löfshus väljaandele VG. "Ta on vihane ja väljendas seda ning saan sellest täiesti aru, sest hetkel loeb Petterile vaid üks asi ja see on olümpiale saamine."

