O'Sullivani võimas hoog jätkus ka Shanghai Mastersil

"Mul on olnud fantastilised neli-viis nädalat. Võit Barnsley's, finaali jõudmine Coventrys ja nüüd võit siin," jätkas viiekordne maailmameister. "Olen veidi väsinud ja vajan ehk natuke puhkust, aga vähemalt on mul tiitlid taskus."

Karjääri 30. reitinguturniiri võitnud ja vastavas arvestuses üksnes šotlasele Stephen Hendryle alla jääv O'Sullivan on heas hoos: oktoobris võitis ta Inglismaa lahtised ning pääses finaali nii Hong Kongis kui ka Champions of Champions turniiril.

