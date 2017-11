Trump pahandas Mehhiko hümni ajal seisnud, aga USA hümni ajal istunud jalgpalluriga

Raidersi ja New England Patriotsi kohtumine peeti sedakorda Mexico Citys ning lisaks USA hümnile mängiti ka Mehhiko hümni. Selle ajaks tõusis Lynch koos teistega kombekohaselt püsti.

"Suur lugupidamatus!" säutsus Trump esmaspäeva varahommikul. "Järgmine kord peaks NFL ta kogu ülejäänud hooajaks eemaldama. Publikuarvud ja reitingud kukuvad."

