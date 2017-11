Kuldar Sikk: Tänak ei ole hädaldajaid kuulanud, vaid oma asja ajanud

"Kindlasti on Ott ja Martin teinud väga tubli aasta," kinnitas Tänaku esimesel täispikal WRC-hooajal talle kaarti lugenud Kuldar Sikk Vikerraadio spordisaates "Spordipühaev". "Loodan, et kallis Eesti rahvas väga ei pettu, kui järgmine hooaeg nii edukalt ei alga."

"Ma ei oska rääkida detailidest - palju saab Ott nüüd testida ja mis võimalused tal on," tõdes Sikk. "Kindlasti läheb aega selleks, et kõik loksuks Oti ja tiimi ning Oti ja auto vahel paika. See kõik on väikestes nüanssides ja detailides kinni, see ei ole nii, et istun ja hakkan kohe kiiresti sõitma. Loodame, et ta võtab kaasa kahe hooaja jooksul kogutud tarkused ja kasutab neid otstarbekalt."

"Ott on kogu aeg oma asja vaikselt edasi teinud ja mitte kuulanud, mida inimesed on kommentaarides hädaldanud," kinnitas Sikk. "See näitabki, et andke aega ja küll tulemused tulevad. Ott on kindlasti väga andekas ja see, mis juhtuma hakkab, on alles algus."