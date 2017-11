Tänak üldvõiduta jäämisest: keskendusin rohkem rallide võitmisele

"Võib-olla ei olnud meie lähenemine üldarvestuse mõttes õige," sõnas eestlane väljaandele Autosport. "Hooaega alustades oli meil esimene võit puudu ja ma keskendusin rohkem rallide võitmisele kui punktide teenimisele."

Koos kaardilugeja Martin Järveojaga kaks rallivõitu teeninud Tänak kogus tänavusel hooajal 191 punkti. Ettepoole jäid viienda MM-tiitli järjest võitnud Sebastien Ogier (232 punkti) ja belglane Thierry Neuville (208).

"Hooaja lõpus avaldasime Sebile survet, kuid kokkuvõttes ei olnud me meistritiitli võitluseks valmis," jätkas Tänak. "Montes [järgmise hooaja avaetapil] on meie häälestatus ja eesmärgid erinevad, peame lähenema teistmoodi."

Kui eestlaselt küsiti, mis on ta konkreetsed eesmärgid, vastas Saaremaa mees: "See pole saladus, et tahame võidelda meistritiitli nimel. See on meie isiklik eesmärk."

"Sel aastal olime lähedal, nii et ma ei näe põhjust, miks seda tulevikus muuta," lausus M-Spordist lahkuv piloot. "Jah, me vahetame võistkonda, aga Toyota on meie meelest kõigeks võimeline."

Veel kord avaldas Tänak kiitust oma nüüdseks juba endisele tiimile. "See oli mulle hea kool. Ma sain palju õppetunde ja uues võistkonnas saavad asjad olema teistmoodi, kõik on uus."

"Hea on olla võidumeeskonnas ja suurepärane on näha, kuidas erameeskond suudab võita tootjate arvestuse. Oli suurepärane hooaeg, kõik M-Spordi kutid pingutasid kõvasti. Nad on tore perekond ja jään neid igatsema."