Eesti curlingunaiskond sai EM-il neljanda võidu

Eesti curlingunaiskonda kuuluvad kapten Marie Turmann, Heili Grossmann, Erika Tuvike, Victoria-Laura Lõhmus ja Kerli Laidsalu. Eesti naiskond on maailma edetabelis 18. kohal. B-grupis on Eestist kõrgem positsioon ainult kolme riigi naiskonnal.

Kohamängudeks on Eestil vaja kindlustada vähemalt 4. koht 10 võistkonna konkurentsis, kaks parimat pääsevad järgmiseks aastaks A-divisioni mängima. Eesti naiskonna peamiseks eesmärgiks on säilitada koht B-divisionis, et kindlustada Eestile koht järgmise aasta EM-il, mis toimub Tallinnas.

