Kontaveit: hooaja lõpp oli raske, aga andis mulle kogemusi

Kontaveit tõusis juulis maailma edetabelis oma karjääri kõrgeimale, 27. positsioonile. "Ma arvan, et suur roll on sellel, et ma alustasin eelmisel aastal koostööd Glenn Schaapiga," sõnas Kontaveit intervjuus ERR-ile. "Usun, et need trennid hakkasid tasapisi vilja kandma."

Milles selle koostöö edu peitub? "Ma arvan, et meie omavaheline klapp on hea, ta näeb mängu väga hästi, tal on selge ülevaade sellest, mida minu puhul arendada ja paremaks teha."

Kontaveidi hooaja krooniks jääb karjääri esimene WTA turniiri võit Hollandis s-Hertogenboschis. Kui raske on aga kogu aeg järjest mängida ja tipus püsida? Mida selleks vaja on? "Stabiilsust kindlasti, see on kõige tähtsam," kinnitas Kontaveit. "Ma mängisin nii palju mänge ja kui sa võidad, oled laine peal. Sa ei mõtle sellele, kui raske see on, kõik tuleb iseenesest. Aasta lõpp oli jälle raskem, aga oli väga hea, et sain täispika aasta mängitud. See andis mulle palju kogemust juurde."

Kontaveit kohtub homme Saku Suurhallis näidismatšis Kaia Kanepiga. "Meil on mingil määral sarnased, mingil määral erinevad stiilid ja me pole tõesti nii ammu kohtunud," ei osanud Kontaveit favoriiti välja tuua. "Üks asi on see, mis võib paberil tunduda, teine asi see, kuidas see reaalselt välja näeb, kui me omavahel mängime."