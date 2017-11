Zopp tõusis edetabelis, Kontaveit ja Kanepi säilitasid kohad

Tabeli tipp on väga tihe, kui 6175 punktiga juhib rumeenlanna Simona Halep, vaid 40 silmaga jääb maha hispaanlanna Garbine Muguruza ja kolmas on 6015 punktiga taanlanna Caroline Wozniacki.

Vladimir Ivanov tegi läbi 52-kohalise kukkumise, 591. reale. Kenneth Raisma on 972. (+6), Mattias Siimar 1260. (+4) ja Kristjan Tamm 1280. (+126.). Kõik kolm viimatimainitut on 19-aastased.

