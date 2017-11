Lonzo Ball kerkis LeBron'i kõrvale, soomlane püstitas punktirekordi

Ball liitus nüüd eksklusiivses seltskonnas legendaarse Magic Johnsoniga, kui vaid nemad kaks on Lakersi särgis oma debüüthooajal suutnud teha rohkem kui ühe kolmikduubli. Johnson sai neid kirja seitse ning Ballil on praeguseks kaks olemas.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel