Klavan valiti tuntud jalgpalliportaali nädala sümboolsesse koosseisu

Klavan pääses tänu Liverpooli nullimängule ja enda heale esitusele koos kaitseliinikaaslase Alberto Morenoga Goal.com portaali Inglismaa kõrgliiga nädala meeskonda. Liverpoolist pääses sümboolsesse koosseisu ka ründaja Mohamed Salah.

