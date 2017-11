Macaus kolmandaks tulnud Aron: oli ka aeg, et õnn mulle sülle kukuks

Nädalavahetuse algus läks läks Ralf Aronil üle kivide ja kändude. Suuresti oli selle põhjuseks viimasel hetkel ette võetud meeskonnavahetus, kui brittide Hitech tuli vahetada hollandlaste Van Amersfoorti vastu. Vabatreeningutel ja kvalifikatsioonides katsetati erinevate seadetega ning viimaseks võistluspäevaks leiti see õige.

Finaalvõistlust 13. kohalt ehk võistlejaterivi keskelt alustanud Aron suutis 15-ringilises finaalis ohtusid vältida ning kui viimases kurvis sõitsid esikohavõitlust pidanud konkurendid seina, oli eestlane õigel ajal õiges kohas ja kasutas kätte kukkunud võimaluse ideaalselt ära. Tema ette jäid vaid britid Daniel Ticktum ja Landon Norris.

"Võib öelda, et tegu oli õnnega ka, aga see ongi Macau," tunnistas Aron ERR-ile. "Macaus juhtub alati nii, et igaüks tahab võita ja tihtipeale lõppeb see rumalate manöövritega. Sain kolmanda koha lõpuks vist kümnendikuga, aga oligi aeg, et õnn lõpuks minu sülle satuks."

Kurikuulsal Macau tänavaringrajal tavaliselt debütantidel pjedestaalile asja pole. Kümme aastat tagasi oli kohale esikolmikus lähedal Marko Asmer. Tänavu Euroopa F3-sarja üheksandana lõpetanud Aron loodab uuel hooajal samas sarjas jätkata.

"Üsna kindlalt saan öelda, et plaan on uuesti sõita Euroopa vormel-3 sarja ja võidule minna," kinnitas Aron. "Pole ühelegi lepingule allkirja pannud, kuid kõikidelt tiimidelt on huvi ja tuleb lihtsalt parim otsus teha."