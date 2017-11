Zopp edukast hooajast: iga võit suurendab enesekindlust

"Sain end aasta alguses normaalselt käima, aga siis tuli kõhulihase vigastus ja olin veebruarist kuni maini võistlustelt väljas," iseloomustas Zopp ERR-ile hooaja algust. "Siis hakkasin vaikselt vormi koguma ja juulis ühtäkki võitma. Kindlasti aitas kaasa ka hea treeneri [Kim Tiilikainen] leidmine. Ta ei ole mu mängus midagi muutnud, ta ei peagi seda tegema, aga ta on olnud hea psühholoogiline tugi ja ikka on hea, kui ei pea üksi mööda võistlusi käima. Tema osa on viimase poole aasta edus olnud väga suur."

Mis see on, mis sul viimase kolme-nelja kuuga hästi välja tuli? "Kui saad võiduseeriasse sisse, hakkad endasse järjest rohkem uskuma ja nii ta tuleb," arvas Zopp. "Iga võit suurendab enesekindlust ja nii läks ka minuga. Seda olen ma kogu aeg teadnud, et ma suudan hea mängu korral häid mängijaid võita. Olen suutnud väga stabiilne olla, läksin turniirile, kui olin valmis minema. Hea võistlusgraafik saab olema oluline ka tulevikus."

Sellel aastal võitis 29-aastane Zopp Challenger-sarja turniiri Hollandis ning ITF-i turniirid Kasselis, Pärnus ja Helsingis. Just võitu Hollandis, kus Zopp alistas finaalis endise maailma viienda reketi Tommy Robredo, peab mees oma hooaja tipphetkeks. "Ma olen harjunud teda terve elu telekast vaatama, see oli üks mu karjääri olulisemaid mänge," sõnas Zopp.

"Arvan, et kui suudan sellist taset hoida, on mul väga head võimalused saja [maailma parima tennisisti] sekka tagasi tõusta. Mõned mängud on isegi olnud paremad kui kunagi varem. Saja sisse tõuseb vaid siis, kui suudad terve hooaja vältel mängida stabiilset mängu."

"Hooaja ettevalmistuse teen sarnaselt eelmise aastaga Tais ja mängin jaanuari alguses seal ühe eelturniiri," rääkis maailma edetabelis 164. kohal asuv Zopp. "Siis Sõidan Austraaliasse kvalifikatsiooni mängima."