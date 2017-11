Kiiver: Tänak ja Järveoja on teinud fantastilise hooaja

"Eelmine aasta näitas arengusuunda ülespoole ja see, mis sellel aastal juhtus, oli sellele kõigele väga positiivne kinnitus," võttis Kiiver Tänaku eduka hooaja ERR-ile kokku. "Selles mõttes on Ott ja Martin teinud fantastilise hooaja."

MM-üldarvestuses kolmanda koha saanud Tänak võitis karjääri esimese MM-ralli juunis Sardiinias. "Võidud on loomulikult emotsionaalsed ja nagu ka autospordiliidu president Ari Vatanen on öelnud: kui esimese kätte saad, langeb pinge ja edasi läheb lihtsamalt. Aga just see stabiilsus, mida Ott on terve aasta läbi näidanud, on see, mis teeb eriti rõõmu," sõnas Kiiver.

Järgmiseks hooajaks vahetavad Tänak ja Järveoja meeskonda ning hakkavad M-Spordi asemel esindama Toyotat. "Ma ei usu, et kohanemine raskeks osutub, sest tiimikaaslased eesotsas Jari-Matti Latvala ja Miika Anttilaga on need, kellega on tegelikult juba ammu ninapidi koos oldud," kinnitas Kiiver. "See tiim on Tommi Mäkineni juhtimisel küllaltki lihtne, aga samas sisu poolest väga rahvusvaheline. See ei ole kindlasti läbi ja lõhki soomlaste tiim, nagu mõnel pool läbi kõlanud."