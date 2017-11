Vihane Trump UCLA mängijatest: ma oleksin pidanud nad vanglasse jätma!

Trump andis Ballile pühapäeval vastulöögi. "Nüüd, kui kolm korvpallurid on Hiinast lahkunud ja päästetud aastatest vanglas, ütleb LaVar Ball, LiAngelo isa, et poevargus pole suur asi ja ei tähtsusta seda, mida ma tema poja heaks tegin," kirjutas Trump Twitteris. "Ma oleks pidanud nad vanglasse jätma!"

