Naiste saalihokikoondise MM-i peaproov osutus edukaks

Eesti koondis alustab maailmameistrivõistlusi 1. detsembril mänguga Austraalia vastu. Bratislavas toimuval MM-finaalturniiril on Eesti alagrupikaaslasteks Slovakkia, Austraalia ja Singapur. Et pääseda turniiri järgmisse faasi tuleb oma alagrupis jõuda kahe parema hulka. Kokku teeb kaasa 16 koondist.

