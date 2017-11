Wilson: Oti ja Martiniga ei ole lihtne hüvasti jätta

"See on olnud väga eriline suhe," kinnitas M-Spordi pealik Malcolm Wilson pressiteate vahendusel. "Oti ja Martiniga ei ole lihtne hüvasti jätta, aga ma tänan neid kõige eest, mida nad sellel aastal tegid. Nad on olnud meie edu ülitähtsaks osaks ja me kõik soovime neile järgmisel hooajal ees ootavaks uueks seikluseks parimat."

"Meeskonna jaoks on tegemist olnud uskumatu hooajaga ja sellel nädalavahetusel panime sellele stiilse punkti. Et kõik meie kolm masinat lõpetasid Austraalia ralli viie parima seas, on fantastiline."