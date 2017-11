Emotsionaalne Tänak: pole kerge sellisest perest lahkuda

Viimased kilomeetrid Fordi roolis olid Tänaku jaoks emotsionaalsed. "Ma ei mõelnudki sellele, et tegemist on meie viimase ralliga selles tiimis kuni Martin (Järveoja - toim.) hakkas lauma kurbasid laulusid," meenutas Tänak. "Pole kerge sellisest perest lahkuda, kuid kogu ralli karussell on kui üks pere. Seega näeme hiljem uuesti!"

