Anier: ei pidanud ennast liigutamagi, et nahk märg oleks

Anier on nüüd värava löönud kahes järjestikuses kohtumises. "See on positiivne, kuid kõige tähtsam on see, et meeskond võitis. Saime kiirelt oma mängu käima, lõime kaks väravat ära ning hoidsime taga nulli," vahendas ERR Anieri sõnu, kes kirjeldas ka vastast. "Me ei osanud täpselt ette kujutada, mis meeskonnaga on tegemist, aga eeldasin, et nad on veel suuremad, kiiremad ja tugevamad."

Anieri sõnul olid tingimused rasked. "Ei pidanud ennast liigutamagi, et nahk märg oleks," kirjeldas Anier Okeaania kliimat. "Teisel poolajal tõusis tuul ja hakkas sadama. See tõi leevendust. Polnud lihtne, kuid see-eest huvitav. Reisist olime taastunud, kuid ajavahega annab harjuda."