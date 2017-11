Reim: oma treeneri unelmas oleksin tahtnud näha küpsemat mängu

Koondise peatreener Martin Reim jäi meeskonnaga rahule. "Mul on hea meel," vahendas ERR Reimi sõnu. "Väljakul võis raske olla ja seetõttu ma saan tehtud vigadest aru. Oma treeneri unelmas oleksin siiski kohati tahtnud näha küpsemat mängu ja kavalust palli hoidmisel. Peame selle kallal veel vaeva nägema. Mingil hetkel liikusime ka liiga palju. Näiteks esimese poolaja lõpus, kui jalad olid väsinud ja tegime praaki, oleksime pidanud vähem liikuma ning rohkem palli hoidma ja seda liigutama."

Eesti koondises käis väljakul viis debütanti. "Üldpilt oli nende puhul korralik, kuid kindlasti on asju, mida parandada," tõdes Reim. "Miller ja Roosnupp tõid pressingusse ning ründefaasi värskust, Kaldma lülitus keskväljakule korralikult ning äärekaitsjate vahetused olidki meil plaanis, sest nende töömaht on suur."

Eesti koondise järgmiseks vastaseks on 19. novembril Vanuatu. "Tingimused on ka seal samad, kuid selleks ajaks oleme rohkem aklimatiseerunud," sõnas Reim. "Järgmine vastane on teistsugune kui Fidži ja mängijate valiku osas on meil mõtteid."