Mihkel Räim sai Iisraeli presidendi pojalt aukirja

Koos oma koduklubi Israel Cycling Academyga Jeruusalemmas laagerdanud Mihkel Räim käis koos kogu meeskonnaga vastuvõtul, kus Iisraeli presidendi Shimon Peresi poeg Chemi Peres andis igale ratturile aukirja, kus seisab, et nad on rahu saadikud spordis. Aukirja andis välja organisatsioon nimega The Peres Center for Peace and Innovation.