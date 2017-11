Serie A tippmängudes olid võidukad SSC Napoli ja AS Roma

Napolil on liidrina koos 35 punkti ning lähimat jälitajat Torino Juventust edestatakse nelja silmaga. Järgnevad sarnaselt Juventusele mängu vähem pidanud Roma ja Milano Inter 30 ning Lazio 28 punktiga. Milanil on 13 kohtumisest koos 19 silma, millega ollakse seitsmendad.

Itaalia pealinna klubide duellis alistas koduväljakueelist kasutanud AS Roma 2:1 Lazio. Diego Perotti viis 49. minutil Roma penaltist juhtima ning neli minutit hiljem suurendas Radja Nainggolan võõrustajate edu veelgi, kuid külaliste lootused elavnesid 72. minutil, kui Ciro Immobile realiseeris penalti.

