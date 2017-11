Kristin Kuuba teeb karjääri parimat võistlust

Poolfinaalis alistas Kuuba, kes on maailma edetabelis 139. kohal, esimese asetusega hispaanlanna Clara Azurmendi (BWF 66.) 16:21, 23:21, 21:15. Finaalis tuleb vastamisi minna India mängija Saili Ranega. Varasemalt on Kuuba parim tulemus üksikmängus aasta tagasi samal turniiril pääs veerandfinaali.

