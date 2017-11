Rooba koduklubi teenis Soomes kolmanda järjestikuse võidu

JYP on turniiritabelis 25 mängust teenitud 44 punktiga viiendal positsioonil, kuid kolmas koht jääb vaid ühe silma kaugusele. Kohtumise vähem pidanud KooKoo on 35 punktiga Pelicansi järel kaheksas. Sport paikneb tabeli 13. real, juhib aga Oulu Kärpät.

