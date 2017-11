17. kiiruskatse (9,93 km). Kiiruskatse võitis britt Elfyn Evans (Ford), kellele Tänak kaotas 7,2 sekundit ning oli kuues. Evansile järgnesid soomlane Esapekka Lappi (Toyota) 2,5 ja prantslane Sebastien Ogier (Ford) 3,6 sekundi suuruse allajäämisega.

Üldarvestuses juhib belglane Thierry Neuville (Hyundai) soomlase Jari-Matti Latvala (Toyota) ees täpselt 19 sekundiga. Tänak jääb belglasest kolmandana maha 42,7 sekundit. Eestlase edu neljandal kohal oleva iirlase Craig Breeni (Citroen) ees on 29,5 sekundit.

18. kiiruskatse (31,90 km). Parimat aega näitas uusmeremaalane Hayden Paddon (Hyundai), kes edestas Lappit 3,7 ja Evansit 8,5 sekundiga. Tänak oli viies, kaotust Paddonile kogunes 14,5 sekundit.

Neuville säilitas kokkuvõttes küll liidrikoha, kuid edu Latvala ees kahanes 9,1 sekundi võrra 9,9 sekundile. Tänak jääb kolmandana maha 21,3 sekundit, seejuures võitis eestlane ühe kiiruskatsega tagasi 21,4 sekundit.

19. kiiruskatse (6,44 km). Katsevõidu võttis Neuville, edestades Tänakut 4,7 ja Latvalat 4,8 sekundiga.

"Tohutult libe oli, äärmiselt keeruline," kommenteeris Tänak.

Üldseis: Neuville’i edu Latvala ees kasvas 14,7 sekundile, Tänak kaotab nüüd 26 sekundit, soomlasest jääb Tänak maha 11,3 sekundiga.

20. kiiruskatset (9,93 km). Hommikuse tugeva vihmasaju tõttu otsustati äärmiselt mudane katse ära jätta.

21. kiiruskatse (6,44 km). Katsevõidu võitis vaid 0,1-sekundilise paremusega Tänaku ees Ogier. MM-punkte teenisid ka Lappi (+1,7), Mikkelsen (+2,1) ja Meeke (+2,5). Latvala sõitis teiselt kohalt teelt välja vastu puud ja jäi nullile.

"Ma olen selles peres nii-nii kaua olnud," lausus oma viimase katse M-Spordis lõpetanud Tänak. "Olen saanud palju õppetunde ja see hooaeg samas meeskonnas Sebiga oli suurepärane kogemus. Ma olen kindel, et see tegi mind tulevikuks tugevaks, nii et tänud Malcolmile ja M-Spordile."

Pärast Latvala katkestamist tõusis Tänak üldarvestuses teiseks. Austraalia ralli võitnud Neuville jäi 22,5 sekundi kaugusele. Kolmandana kerkis pjedestaalile Hayden Paddon (Hyundai; +59,1).

Kümne hulka tulid veel Sebastien Ogier (Ford; +2.27,7), Elfyn Evans (Ford; +3.05,6), Esapekka Lappi (+3.49,5), Kris Meeke (Citroen; +22.58,4), Nathan Quinn (Mitsubishi; +25.03,4) ja Richie Dalton (Škoda; +25.39,4).

MM-sarja kokkuvõttes esinelikus midagi ei muutunud: Ogier kogus võitjana 232 punkti, järgnesid Neuville 208, Tänak 191 ja Latvala 136 silmaga.