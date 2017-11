Selver ja Järvamaa said rasked võidud

Laupäevastes võrkpalli Credit24 Meistriliiga mängudes said Eesti klubidest võidurõõmu tunda Järvamaa VK, Selver Tallinn ja Rakvere VK. Tabeli viis esimest positsiooni on jätkuvalt Eesti klubide päralt.

Järvamaa tuli kodusaalis välja 0:2 kaotusseisust ning alistas lõpuks 3:2 (18:25, 20:25, 25:21, 29:27, 15:8) Daugavpilsi ülikooli meeskonna. Järvamaa nurgaründaja Michael Michelau lõi 43-st tõstest punktiks 21 tõstet (48,8%) ja kogus 24 punkti (+8). 19 silma (+3) jäi Relyea Dixon Spelleri arvele ja 18 punkti (+9) lisas Virko Vantsi. Aleksandrs Nasonovs oli 20 punktiga (+9) Läti klubi resultatiivseim. Järvamaa tegi servil 18 viga ja lõi 9 ässa. Järvamaa vastuvõtuprotsent oli 47,9%, rünnakul näidati 44,8-protsendilist täpsust. Daugavpilsi vastuvõtutäpsus oli 48,8%, rünnakuprotsent 44,1%, teatas Volley.ee.

Liigatabelis on Järvamaa 9 punktiga 11. kohal. Homme kell 15.00 võõrustab Järvamaa kuuenda koha meeskonda Jekapbilsi Lušit.

Ainsas Eesti klubide vastasseisus kohtusid täna TTÜ ja tiitlikaitsja Rakvere VK ning kindla 3:0 (25:21; 25:23; 25:19) võidu võttis Rakvere. Tanel Uusküla ja Nicolas Timothy Dubinsky tõid mõlemad Rakvere kasuks 14 punkti (efektiivsuse näitajad vastavalt +9 ja +10), TTÜ edukaim oli 17 punktiga (+9) Dmitri Korotkov. TTÜ noored mängumehed olid hädas rünnakuga, vastuvõtul näidati 47,5-protsendilist kindlust, rünnakuid realiseeriti vaid 38,8-protsendiliselt. Rakvere vastuvõtuprotsent oli 71,2 ja rünnakuid realiseeriti 52,5-protsendiliselt. Rakvere hiljutine täiendus Kirill Krasnevski sekkus episoodiliselt ja oma esimeses liigamängus punktiarvet avada ei suutnud.

Rakverel on koos 22 punkti, mis annab tabelis viienda koha. TTÜ on seni võitnud ühe mängu ja on viimasel kohal. Pühapäeval on Eesti võrkpallisõprade jaoks nädalavahetuse suurim maiuspala, kui tabeli teine meeskond Saaremaa VK sõidab külla Rakverele. Mäng algab kell 16.00.

Rakvere lähirivaal Selver Tallinn sai suuresti tänu Oliver Orava võimsale esitusele 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 25:15, 15:11) võidu Jekapbilsi Luši üle. Orava arvele kogunes 28 punkti (+22). 19 silma (+11) lisas Albert Hurt. Jekapbilsi edukaim oli Armands Abolins, kes tõi 22 punkti (+14). Selver oli vastasest selgelt üle blokis, kust koguti 17 punkti vastaste 6 vastu. Vastuvõtul oli Tallinna klubi parem (61% vs 53,9%), rünnak kaldus samuti Selveri poole vastavalt 45,2% vs 42,2%.

Liigatabelis on Selver kogunud 22 punkti nagu ka Rakvere. Pühapäeval kell 18.00 võõrustab Selver Daugavpilsi.