Sild tunnistati koos Eveli Kaasikuga ka aasta parimateks orienteerumisjooksus, parim suusaorienteeruja on Mattis Jaam, ja parim rattaorienteeruja Lauri Malsroos.

Lõppenud orienteerumishooaja kulminatsiooniks oli kindlasti Lõuna-Eesti maastikel joostud MM, kus Eesti teatemeeskond lõpetas neljandana ning Timo Sild teenis individuaaldistantsidel 10. ja 11. koha. Koduseinad mõistagi toetavad, aga natuke ikka survestavad ka.

"Kõige selgemini väljendus see minu teevalikutes lühirajal, kus ma vältisin alguses iga hinna eest otsejooksmisi, mis maksid mulle koha esikuuikus," ütles Sild ETV spordisaatele. "Hirm ebaõnnestuda oli suur."

Uuel hooajal Timo Sild ettevalmistuses suuremaid muudatusi ei tee, jätkab Soomes KooVee klubis ja vaatab juba järgmisele hooajale. "Jooksen rohkem Lätis, kus toimub ka MM," sõnas Sild. "Ma ei näe põhjust treeningutes suuri muudatusi teha."

Järgmisel aastal joostakse MM-medalitele Lätimaal, Riias ja Siguldas. Siis oleks pingeid justkui vähem, aga oma nüanss on siingi. "Mõnevõrra on lihtsam, sest pole nii suurt kodupubliku survet, kuid mu ema on lätlanna ja seega on Läti üsna kodune kant," lisas Sild muigelsui.