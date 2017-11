Ujumislootus Alnek: sunnitud puhkuse ajal sain eesmärgid uuesti läbi mõelda

Eelmisel aastal tugeva arengu teinud Kertu Ly Alnekil on selja taga raske aasta, mis võib aga veel siiski ilusa lõpu saada. Sellest annavad märku novembri alguses kahel võistlusel ujutud isiklikud rekordid.

"Mind vaevas suvel haigus ja seetõttu ei teinud ma umbes kaks kuud trenni," ütles Alnek ETV spordisaatele. "See oli minu jaoks hea vaimne puhkus, sest sain ujumisest kõrval olla ning oma eesmärgid uuesti läbi mõelda."

Äsjane 50 meetri liblikujumise rekord on juba üsna lähedal Euroopa meistrivõistluste poolfinaali tasemele. "Minu jaoks täiesti üllatav tulemus," lisas Alnek.

Suvel liitus Alnek Riho Aljandi treeninggrupiga, kus Euroopa meistrivõistlusteks valmistuvaid koondislasi praegu neli. Meie ujumiskoondise kogenuim ja tiitlivõistlustel ka medaleid võitnud Martti Aljand juhendab treeninguid jõusaalis.

"Siin treenivad ka teised, kes EM-ile lähevad ja nii on mul selles grupis kergem treenida," lausus Alnek. "Martti on hea treener ja meil on suurepärased kavad. Ma väga naudin jõusaalis käimist."

Riho Aljand kirjeldas Alnekit kui töökat sportlast. "Ta saab suhteliselt hästi oma koormusest vabaks," iseloomustas Aljand. "Samas on ta väga motiveeritud ning tuleb vaadata, et ta oma intensiivsustega üle ei keriks."

Kui võrrelda Alnekit eelmise kümnendi Eesti edukaima ujuja Triin Aljandiga, siis pühendumuse ja motiveerituse poolest on treeneri sõnul sarnasus täiesti olemas. "Nendel on täpsus ja soov, et treeninguid teha nii kui peab, mitte nagu hetkel tundub," sõnas Aljand. "Teinekord tuleb neile lausa ütlema, et nüüd ei pea tegema täpselt nagu vaja, vaid võib ka ülesannetega mängida."

18-aastase Alneki seni parimad saavutused on poolfinaalikohad juunioride Euroopa meistrivõistlustel. Mõne nädala pärast Kopenhaagenis, kui konkurentideks Euroopa tippujujad on poolfinaalikohast veel vara unistada, arvab Alnek ise. "Mina lähend endast maksimumi andma," tunnistas Alnek. "Esindan Eestit nii hästi kui saan ja vaatame mis tuleb."