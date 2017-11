Astana toibus Tallinnas saadud kaotusest kiiresti

Hooaja viimast MM-rallit Austraalias on jäänud sõita veel vaid üks võistluspäev ning Ott Tänak - Martin Järveoja (Ford) on üldkokkuvõttes hoidmas 3. positsiooni. Eestlased olid teisel täispikal päeval heas hoos, kui võtsid ka kaks katsevõitu.

Kolmandat kohta kindlustas Krasnodari Lokomotiiv-Kuban, kes sai võõrsil 86:73 (26:21, 26:15, 14:23, 20:14) jagu Permi Parmast. Lokomotiiv-Kuban on kuuest vastasest alistanud viis, Parmal on üks võit seitsmest mängust.

Eelmises voorus Tallinnas Kalev/Cramole alla jäänud Astanal on turniiritabelis kaks võitu ja viis kaotust, Jenissei on ühe võidu kõrvale saanud neli kaotust.

