Rauno Sappinen: me oleme professionaalid ja peame raskustega toime tulema

Eesti jalgpallikoondis kohtub ööl vastu pühapäeva Fidži meeskonnaga ning ründaja Rauno Sappinen on veendunud, et professionaalsete jalgpalluritena tulevad nad niiske kliima, ajavahe ning tugevate vastastega kenasti toime.

"Mina magasin väga hästi ja väga pikalt - 11 tundi. Reis oli väga väsitav, aga õnneks nüüd on suurem väsimus üle läinud ja keha hakkab vaikselt taastuma," sõnas Sappinen enda enesetunde kohta.

"Temperatuur on suhteliselt sama (kui eelmisel aastal Kariibidel), aga see niiskus on selline, mida Kariibidel küll ei olnud. See teeb meie elu võib-olla veel keerulisemaks," lisas ründaja.

Sappineni sõnul tehti esimesel päeval suhteliselt kerge trenn ning väljakul liikumine oli raske: "Eks tänases trennis ole paremini näha, aga me oleme professionaalid ja peame hakkama saama."

Sappinen tunnistas, et enne eilset koosolekut ei teadnud ta Fidži koondisest midagi, kuid koosolekul sai vastastest üsnagi hea pildi ette: "Nad on kiired ja väga tehnilised mängijad, kuid me teame ka nende nõrkusi."

Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 03:50 ning otseülekandes saab sellele kaasa elada ERR-i spordiportaali vahendusel.