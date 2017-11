Martin Reim: teame Fidžit ragbimaailmast, aga jalgpallurid on neil sarnased

"Üritame siia ajarütmi saada. Väga erinev kõigil mängijatel ja treeneritel. Mõni ärkas, kell 2 üles ja und ei tulnud ning teine magas kohaliku aja järgi 8-ni hommikul. Üritame aru saada, kes kui värske on," sõnas Reim alustuseks.

Reimi sõnul läks kokku 30 tundi kestnud reis hästi, lennud toimusid ning pagas tuli kohale. Koondise kõik mängijad on füüsilises mõttes terved, kuid pigem on küsimused reisiväsimuses ja üldises olukorras.

"Nagu nende kaugete riikidega on, kui nad pole Euroopa riikidega mänginud, siis on raske järeldusi teha, mis tasemel nad on. Reiting võib olla sada kohta vahet, aga siin mängud kerged ei saa olema. Teame Fidžit ragbimaailmast ja jalgpallurid on samasugused - füüsilised, kiired ja tugevad," sõnas Reim vastase kohta.

Eesti koondise peatreener tõi vastaste nõrkusena välja meeskonnamängu: "Tihtipeale ei saa aru, mis mängujoonis neil on. Eks seal on palju loovust. Meie eesmärk siin turneel on oma mängu harjutada, sest paljud mängijad on uued."

Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 03:50 ning otseülekandes saab sellele kaasa elada ERR-i spordiportaali vahendusel.