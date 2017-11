San Antonio pööras Thunderi vastu 23-punktilise kaotuse võiduks

Indiana - Detroit 107:100 Washington - Miami 88:91 Brooklyn - Utah la 118:107 Cleveland - LA Clippers la 118:113 Toronto - New York 107:84 Chicago - Charlotte 123:120 San Antonio - Oklahoma 104:101 Dallas - Minnesota 87:111 Sacramento - Portland 86:82 Denver - New Orleans 146:114 LA Lakers - Phoenix 113:122

Suvel meeskonda tugevdanud Oklahoma City pole suutnud meeskondlikult oma mängu käima saada ning hooaja alguses on korduvalt kahekohalisest eduseisust mänge kaotatud. Näiteks novembri alguses anti kodumängus Boston Celticsi vastu käest 18-punktiline edu.

