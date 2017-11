Matipi vigastus võib Klavanile taas avada ukse Liverpooli põhikoosseisu

Liverpooli klubiga lähedalt seotud ajakirjanikud on mängupäeva eelõhtul järjest teada andnud, et suure tõenäosusega ei saa Southamptoni vastu kaasa teha põhikeskkaitsja Joel Matip, mis avaks taas ukse Ragnar Klavani jaoks.

Õigupoolest peeti Klavani alustamist juba enne seda tõenäoliseks, sest Eesti koondise kapten on viimases kolmes mängus kirja saanud 90 minutit ning teinud kiiduväärt esitusi. Lisaks ei osalenud ta koondise tegemistes ning sai teha nädal aega koos meeskonnaga trenni, kirjutab Soccernet.ee.

Matip on aga vigastanud reit ja see on teda viimase nädala jooksul tugevalt seganud, suure tõenäosusega ta täna Southamptoni vastu kaasa teha ei saa. Klavani kõige loogilisem keskkaitsepartner on seega Dejan Lovren, kes pole pärast kohutavat pooltundi Tottenham Hotspuri vastu enam algkoosseisu mahtunud.

Liverpool mängib oma liigakohtumise laupäeval Eesti aja järgi kell 17, kui külla sõidab Southampton. Kui Liverpool on 11 vooru järel liigatabelis 19 punktiga 5. kohal, siis Southamptoni leiame 13 punktiga 13. positsioonilt.