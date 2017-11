Walesi EM-poolfinaali viinud Colemanist sai Sunderlandi peatreener

Kevadel Inglismaa kõrgliigast välja kukkunud Sunderland on käimasoleval hooajal viimane ka esiliigas, olles 16 mänguga suutnud koguda kümme silma. Liigasse jätaks meeskonna püsima 21. koht, mis on praegu kolme punkti kaugusel.

