Soomer võtab sihikule MM-arvestuse esikümne ja teeb kaasa terve hooaja

"Mul on väga hea meel jätkata Racedays'is," sõnas Soomer pressiteate vahendusel. "Meil oli sel aastal suurepärane hooaeg, me õppisime koos palju ning ma usun, et tähtsaim on jätkata õppimist samade inimestega. Ma soovin tänada tiimi ja kõiki toetajaid, tänu kellele see teoks on saanud. Ma tean, et koos oleme võimelised suurepärasteks tulemusteks ja ma ootan hooaja algust väga!"

"Meil on väga hea meel jätkata koostööd Hannesega, liikudes edasi World Supersport klassi täishooajale," kinnitas meeskonna juht Gerry Bryce. "Ta tegi sel aastal võisteldes väga head tööd ja võitis Supersport klassis väga tugevaid sõitjaid. Meie eesmärk on jätkata arengut ja võtta sihiks MM-arvestuse esikümme."