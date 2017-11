9. kiiruskatse (48,89 km): Kiireimat minekut näitas Hyundai sõitja Thierry Neuville, kes edestas Jari-Matti Latvalat (Toyota) 3,9 ning Andreas Mikkelseni (Hyundai) 4,5 sekundiga. Neljanda aja sõitis välja Kris Meeke (Citroen), kes kaotas belglasele 16,5 sekundit, Tänak viiendana 16,8 sekundit.

Mikkelseni edu kahanes Neuville'i ees 15,6 sekundile, Tänak tõusis viiendaks ning kaotab norralasele nüüd 45,3 sekundit.

10. kiiruskatse (20,87 km): katse võitis Latvala, kes edestas teist aega näidanud Tänakut 5,7 sekundiga. Eestlane räägib ralliraadiole, et nautis seda katset rohkem kui päeva esimest, sest auto allus paremini kontrollile.

Katastroof tabas aga seni üldliidriks olnud Mikkelseni, kes tuli finišisse kahe purunenud rehviga ning kaotas soomlasele 1.40,8. Tundub, et norralase jaoks on ralli lõppenud, sest tal on kaasas vaid üks varurehv, enne hooldust aga kavas veel üks katse. See tähendab, et uueks liidriks tõuseb Neuville, kelle järel on teine Latvala (+5,7). Tänak tõusis neljandaks ning kaotab belglasele 27,4 sekundit.

11. kiiruskatse (1,37 km): Tänak saab päeva esimese katsevõidu, edestades lühikesel distantsil Ogier'd 0,2 ning Neuville'i 0,6 sekundiga.

Üldseis: Latvala kaotab Neuville'ile 6,3 sekundiga, Meeke kaotab 22,0 ja Tänak 26,8 sekundiga.

12. kiiruskatse (33,49 km): katsevõidu võttis Neuville, edestades Tänakut 9,8 ja Latvalat 9,9 sekundiga. "Kõik on okei," ütles eestlane ralliraadiole napisõnaliselt.

Üldseis: Liidrina jätkab Neuville, edestades Latvalat 16,2 sekundiga, kolmandaks tõusis Tänak, kaotades 36,6 sekundiga. Senine kolmas Kris Meeke kaotas katsel Tänakule ligi kümme sekundit ja langes neljandaks, kaotades liidrile 41,3 sekundiga, Tänakust jääb ta maha 4,7 sekundit.

13. kiiruskatse (12,24 km): taas oli kiireim Neuville, edestades Latvalat 2,8 ja Tänakut 3,6 sekundiga.

Tänak avaldas, et tal purunes eelneval kiiruskatsel rehv ja seetõttu tuli tal sel katsel kasutada kulunud pehmet rehvi, mistõttu ei saanud ta nii hästi sõita kui tahtis. "Keeruline oli, mitte väga hea," tunnistas Tänak.

Meeke sel katsel starti ei läinud, kuna autol on tagumine parem amort katki.

Üldseis: Neuville jätkab kindla liidrina, edestades Latvalat 19 sekundiga, Tänak kaotab kolmandana 40,2 sekundit. Neljandaks tõusis iirlane Craig Breen (Citroen), kes jääb Tänakust maha 25 sekundiga.

14. kiiruskatse jäeti ära, kuna rajal olnud sild oli ebaturvaline.

15. kiiruskatse (1,27 km): Lühikese katse, kus WRC sõitjad pidid kohalike sõitjate järel pikalt oma rajale pääsemist ootama, olid kiireimad belglane Thierry Neuville ja iirlane Craig Breen. Sebastien Ogier kaotas neile 0,4 sekundiga ning neljas olnud Tänak 0,5 sekundiga.

Kokkuvõttes lühike kiiruskatse üldarvestuses midagi ei muutnud ning esikolmik jätkas järjekorras Neuville, Latvala ja Tänak.

16. kiiruskatse (1,27 km): Päeva viimase katse võitis Tänak, kes edestas 0,1 sekundiga Thierry Neuville'i ja Craig Breeni.

Kokkuvõttes lõpetas päeva liidrina Neuville, kelle edu Latvala ees on 20,1 ning Tänaku ees 40,6 sekundit.