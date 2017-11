9. kiiruskatse (48,89 km): Kiireimat minekut näitas Hyundai sõitja Thierry Neuville, kes edestas Jari-Matti Latvalat (Toyota) 3,9 ning Andreas Mikkelseni (Hyundai) 4,5 sekundiga. Neljanda aja sõitis välja Kris Meeke (Citroen), kes kaotas belglasele 16,5 sekundit, Tänak viiendana 16,8 sekundit.

Mikkelseni edu kahanes Neuville'i ees 15,6 sekundile, Tänak tõusis viiendaks ning kaotab norralasele nüüd 45,3 sekundit.

10. kiiruskatse (20,87 km): katse võitis Latvala, kes edestas teist aega näidanud Tänakut 5,7 sekundiga. Eestlane räägib ralliraadiole, et nautis seda katset rohkem kui päeva esimest, sest auto allus paremini kontrollile.

Katastroof tabas aga seni üldliidriks olnud Mikkelseni, kes tuli finišisse kahe purunenud rehviga ning kaotas soomlasele 1.40,8. Tundub, et norralase jaoks on ralli lõppenud, sest tal on kaasas vaid üks varurehv, enne hooldust aga kavas veel üks katse. See tähendab, et uueks liidriks tõuseb Neuville, kelle järel on teine Latvala (+5,7). Tänak tõusis neljandaks ning kaotab belglasele 27,4 sekundit.

11. kiiruskatse (1,37 km): Tänak saab päeva esimese katsevõidu, edestades lühikesel distantsil Ogier'd 0,2 ning Neuville'i 0,6 sekundiga.

13. kiiruskatset, mis algab kell 4.08, näeb otsepildi vahendusel ka ERR-i spordiportaalist.

Seis pärast 11/21 kiiruskatset:



1. Thierry Neuville Hyundai 1:38.40,2

2. Jari-Matti Latvala Toyota + 6,3

3. Kris Meeke Citroen + 22,0

4. Ott Tänak Ford + 26,8

5. Craig Breen Citroen + 45,8

6. Hayden Paddon Hyundai + 54,6

7. Sebastien Ogier Ford + 1.08,9

8. Stephane Lefebvre Citroen + 2.11,3