Saarepuu: tähtis on see, et saame nüüd võistlustele keskenduda

"Täna hommikul allkirjastasid Team Haanja sportlased ja Suusaliidu president Andreas Laane koostöölepingu, mis kehtib selle hooaja lõpuni," kinnitas suusatiimi treener Anti Saarepuu telefoniintervjuus ERR-ile.

"Täpseid lepingupunkte ei saa kahjuks avaldada, aga kõige tähtsam on see, et leping tagab sportliku printsiibi alusel võimaluse startida nii kontinentaalkarikaetappidel kui maailmakarikaetappidel. See, et Suusaliiduga on vaidlused ja tüli lõppenud ning saame keskenduda võistlustele, on nii minu kui sportlaste jaoks kõige tähtsam."