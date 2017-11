Klavan: maailmatasemel Coutinho ja Lallana naasevad õigel ajal

Ragnar Klavan usub, et Philippe Coutinho ja Adam Lallana tagasitulek meeskonda on sattunud Liverpooli jaoks just õigele ajale.

Arvestades, et Inglismaa klubide jaoks on tulemas hooaja kõige tihedam periood, on Klavani arvates kahe staari vigastustest taastumine Liverpoolile väga tähtis. Coutinho on viimasest kolmest Liverpooli kohtumisest eemale jäänud, aga mängis Brasiilia 0:0 viigimängus Inglismaaga kaasa umbes 70 minutit.

Lallana sai vigastada juba augustis ja on sellel hooajal teinud kaasa ainult neljas mängus, mis olid kõik hooajaeelsed sõpruskohtumised. Klavan nentis, et ettevalmistust talveperioodil palju ei ole. "Peame olema treeningutel kohal ja kuulama peatreeneri juhiseid," lisas ta klubi kodulehele. Kohtumine Southamptoniga algab homme, Eesti aja järgi kell 17.00.