Lõpuhetkedel vastu pidanud Valga alistas koduliigas Tartu Ülikooli

Inglismaa suurklubi Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho kinnitas, et pikalt vigastusega väljas olnud ründetäht Zlatan Ibrahimovic on homseks kõrgliiga kohtumiseks Newcastle Unitediga tagasi koosseisus.

Tartule oli tänane kaotus koduliigas juba neljandaks, lisaks Valgale on alla jäädud nii Kalev/Cramole, Raplale kui Tallinna Kalev/TLÜ-le. Valga võttis seitsmendast mängust kuuenda võidu ning on tiitlikaitsja Kalev/Cramo järel liigas teisel kohal.

