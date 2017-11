Dopingupatune noorujuja jäi Eesti rekorditest ilma

Inglismaa suurklubi Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho kinnitas, et pikalt vigastusega väljas olnud ründetäht Zlatan Ibrahimovic on homseks kõrgliiga kohtumiseks Newcastle Unitediga tagasi koosseisus.

18. juunil positiivse dopinguproovi andnud Olem parandas paari kuu jooksul neljal korral Eesti juunioride tippmarki. Rekordi 100 m seliliujumises saab enda nimele tagasi Sigrid Sepp (1.03,94) ning poole pikemal distantsil on rekordiomanikuks nüüdsest Aleksa Gold (2.17,02). Piiga oli ka Baltimaade meistrivõistlustel osaline 4x100 m kombineeritud Eesti rekordi püstitamisel, mis leidis aset 1. aprillil. Ta ujus avavahetust ehk selili, lisaks temale kuulusid võistkonda veel Maria Romanjuk, Margaret Markvardt ja Kertu Ly Alnek. See Eesti rekord läheb nüüd kustutamisele ning rekordiomanikeks nüüd 2016 aastal tippmargi ujunud teatenelik Kätlin Sepp, Romanjuk, Markvardt ja Alnek.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel