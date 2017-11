Federer kohtub homses poolfinaalis Goffiniga

"Dominic on mu väga hea sõber ja lihtsalt hea inimene, kunagi pole kerge oma sõbra vastu mängida," sõnas Goffin pärast kohtumist. "See oli keeruline mäng, aga ma olin keskendunud ja valmis raskeks võitluseks. Olen rahul sellega, kuidas mängisin."

