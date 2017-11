Vigastusest paranev Täht: olen praegu optimistlikum kui nädala eest

Oktoobri viimastel päevadel Poola kõrgliigamängus vigastada saanud Eesti võrkpallikoondise nurgaründaja Robert Täht kinnitas, et jalg on pärast kodumaale naasmist hästi paranenud.

Lubini Cuprumi füsioterapeut oli vigastuse järel algselt optimistlik ning võis loota, et Täht naaseb platsile juba järgmises liigavoorus, kuid hiljem selgus, et kahjustada saanud hüppeliiges sunnib koondislase mitmeks nädalaks pausi pidama.

"Jalg on Eestis oldud viimaste päevadega tegelikult väga hästi paranenud, olen saanud mitmekülgset ja professionaalset abi erinevatelt füsioterapeutidelt ja doktor Madis Rahult," kinnitas Täht ERR-ile. "Praegu olen üsna optimistlik, Poolast ära tulles oli nutumaik suus, sest seal tuli info, et peab kindlasti operatsioonile minema ja taastumine võtab kaks-kolm kuud aega."

"Hetkel olen palju optimistlikum ja loodan, et pääsen ka operatsioonist," tõdes Täht. "Pühapäeval saan dr. Rahuga uuesti kokku ja näitan talle oma jalga, aga praegu oleme mõlemad progressiga rahul."

"Võrkpallis on päris tavaline, et hüppeliigesed käivad igale poole välja," iseloomustas Täht vigastust. "Ka mul on hüppeliiges mitu korda käinud, see oli umbes viies kord. Oli mingeid asju paigast, mis ei peaks olema, tänu sellele on vigastus ka praegu natuke tõsisem."

Tähe sõnul osutati talle Poolas parimat võimalikku ravi. "Pean olema klubile tänulik," tunnistas koondise nurgaründaja. "Doktor, kelle juurde nad mind seal saatsid, pidi olema üks Poola parimaid mehi, kes ravib iga-aastaselt Poola staarvõrkpallureid."