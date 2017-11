Sobimatu varustus piinab Eesti ujumistippe

Ujumismaailmas on varustuse tootjatena kõlavad nimed Arena kõrval ka Speedo ja TYR. Kes millise firma artikleid eelistab, on suuresti maitse ja isikliku mugavuse küsimus - kõvad ja üldtunnustatud tegijad on kõik. Nagu ikka, maksavad tippspordis aga nüansid. Iga detail loeb. Mitmed Eesti ujujad ei kasuta igapäevaselt Arena toodangut, vaid on leidnud endale sobivama varustuse teiste firmade valikust. Kui aga omaks saanud trikoo või püksid enne aasta tähtsaimat etteastet kõrvale visata, kaasnevad sellega ebakindlus ja -mugavus.

Sportlased tunnistavad, et teinekord tuleb valik teha üksnes sobimatute riiete vahel, kuna ujumisliidu ametlikul varustajal Arenal teinekord lihtsalt pole rahuldavat toodet. Kas ja kui palju sajandikke võib seetõttu kaduma minna, ei tee ilmselt keegi täpselt kindlaks. Kaks kuud tagasi loobumisest teatanud Pjotr Degtjarjov on aastaid erinevatel tiitlivõistlustel käinud. Igapäevaselt Speedo toodangut eelistav mees rääkis ERR-i spordiportaalile, kuidas on võõraste pükstega startida.

Kõigepealt tuleb püksid jalga tõmmata mitte vahetult enne vette hüppamist, vaid juba tükk aega varem. "Kui on eelujumised, pead olema call room'is [ooteruumis] 20 minutit enne oma starti," lausus kroolisprindis Eesti rekordeid uuendanud ujuja. "Päris nii ka ei taha, et paned püksid jalga ja jooksed sinna call room'i. Kuskil 40 minutit läheb aega, kui oled enda pükstes enne oma starti."

"See on päris pikk aeg ja kui pead kogu selle aja viitma enda jaoks ebamugavates riietes, siis see ei ole lühike aeg. Eriti võistluse ajal, kui närvipinge on sees ja aeg venib veelgi kaks korda kauem. Kui lähed starti ebamugava tundega, siis tekib ebakindel tunne."

Pjotr Degtjarjov Autor: Jaanus Lensment/Scanpix

Teinekord teeb võõras varustus sportlasele lausa valu. "Ühed püksid olid hästi ümber ja eriti ebamugavalt istusid puusapiirkonnas," jätkas Degtjarjov. "Stardipukil kummardudes oli ebamugav ja mõnikord isegi tegid haiget. See ei ole see asi, mida tahad, kui oled suurtel tiitlivõistlustel. Et lähed puki peale, kummardad ja sul hakkab hetk enne starti valus."

Talle ei istunud ka Arena prillid. "Mina olen alati Speedo prillides võistelnud - Arena prillid mulle ei istu - neist ma ei ole nõus loobuma. Pükside puhul on kohe näha, et on teine tootja, aga prillide puhul vähemalt mul mingeid probleeme ei ole tekkinud."

"Martti, mis sul peas on?"

Tõsi, mõnd tuntumat tegijat jälgitakse terasemalt ja nii läks kolm aastat tagasi Doha lühiraja MM-il ka nimekama koondisekaaslasega. "Ma tean, et näiteks Martti Aljand ujus ka kunagi Speedoga kuni selleni, et olime MM-il Dohas," meenutab Degtjarjov. "Ujusime soojendust ja Arena Euroopa esindaja, üks Itaalias mees nägi seda ja küsis: "Martti, mis sul peas on?"

"Mäletan, et pärast seda tuli koondise tolleaegne peatreener Riho Aljand meie koondise alasse, käes oli hunnik prille ja jagas kõigile laiali. Martti on natuke kõvemal tasemel ujuja ka kui mina. Temal hoitakse rohkem silma peal. Mul õnneks sellist probleemi pole olnud, mina olen saanud vähemalt prillide poolest ujuda nendega, mis mulle on sobinud."

Nagu eelnevalt öeldud, ei tähenda kõik see mõistagi, et Speedo oleks ilmtingimata parem kui Arena. Näiteks hetke üks paremaid Eesti meesujujaid Martin Allikvee kiidab ka koondise ametlikku firmat ja lisab, et on selles varustuses näidanud häid tulemusi. Küll aga pole ka tema puhul see esimene valik. "On head ja kvaliteetsed asjad, lihtsalt viimasel ajal ujun TYR-iga ja tunnen, et sobib paremini. Sellist mudelit, mida praegu kasutan, Arenal ei ole," lausus ta.

Paar aastat tagasi otsustas Degtjarjov võtta kätte ja uurida, kas oleks mingi võimalus tiitlivõistlustel siiski mõnd teist tootjat eelistada. Ebaõnnestunult. "Tean seda, et käsk tuleb ülevalt, öeldakse et nii on ja muud varianti ei saa. Aga olen päris pikalt üritanud endale saada võimalust, et saaksin Speedoga võistelda."

Ei läinud läbi ka mõte kleepida konkureeriva firma logod lihtsalt kinni. "Käisin ka selle variandi välja. Mulle ei ole oluline, kas Speedo on näha, mul on lihtsalt raskem ujuda. Karol [Eesti ujumisliidu president Karol Kovanen] ütles ka, et see oleks variant, aga öeldi ikkagi ei. Peab olema Arena mudelivalikust ja tuleb otsida Arena valikust endale mugav asi. Võib-olla nüüd oleme jõudnud kuskile, aga kui mina seda uurisin, siis see ei olnud võimalik."

Kovanenile meenub Eesti ujujatega seoses kaks sarnast juhtumit, kus varustuse mudel ja suurus sportlasele probleemi tekitasid. "Ühe naisujuja trikoo seljaosa oli liiga lühike ja ühe meesujuja pükste kompressioon liiga tugev. Põhjuseks oli tookord see, et kasutuses oli piiratud hulk mudeleid ja suurusi, see oli pigem Ujumisliidu sisemise töökorralduse viga," tunnistas ta.

Karol Kovanen Autor: Mihkel Maripuu/Scanpix

"Teise tootja varustusega tiitlivõistlustel ujumine oleks koostöölepingu rikkumine ja sellega ohustaksime koostöö," kommenteeris Kovanen. "Mainitud konkreetsetel juhtudel oli äärmisel juhul võimalus, et ujuda teise tootja varustuses, kus tootja tunnused on eemaldatud. Tookord otsustasid sportlased teha stardid siiski koondise ametlikus varustuses, usun, et nende tulemusi see ei mõjutanud. Samas sai see küsimus liidu tasandil tookord täheldatud."

Eesti ujumisliidu praegune leping Arenaga kehtib 2020. aasta Tokyo olümpiamängudeni. Allikvee arvates võiks tulevikus olla kompromisslahenduseks see, et ujuja kannab küll võistluste ajal ametlikke soojendusdresse, aga vette kargaks ikka oma eelistatud kaubamärgiga. "Kui vaadata mugavust ja tulemuste jahtimist, siis võib-olla oleks mõistlik ujuda sellega, millega ise tahad. Et kuival käid just Arena firmaga, aga vette lähed sellega millega ise tahad. Võib-olla selline variant oleks kõige mõistlikum."

Samas jääb Allikvee realistiks ja mõistab, et säherduse skeemiga kaotaks alaliit sponsorrahas. "See on kahe otsaga asi," märkis ta. "Kui iga ujuja hakkab valima, millega tahab ise ujuda, siis toetus Arenalt langeb poole väiksemaks."

Suund individuaalsusele

Allikvee juttu kinnitab ka alaliidu president. "Rahasse ümberarvestatuna on tegu ühe suurima koostööpartneriga, mis ujumisliidul on ja kasu sellest saavad sportlased," lausus Kovanen. "Selle koostöölepinguga hoitakse kokku suur hulk klubide ja sportlaste raha ja tagatakse sportlastele üks parimatest võistlusvarustusest, mis saadaval on."

"Tõsiasi on see, et erinevate ujujate eelistused on erinevad ja ükskõik millise tipptootja toodangust rääkida, üks mudel ei sobi kõigile," täiendas ta. "Meie kasutuses on olnud Arena absoluutne tippmudel, mis on toodetud väga jäigast süsinikkangast. Enamusele sportlastest see sobib ja tagab vähemalt teoorias kõige kiirema liikumise vees. Samas mugavus ja istuvus on ka väga olulised ja mõnele sportlasele sobib elastsem materjal."

Ujumisliidu huvi on mõistagi see, et koondis saaks teha tiitlivõistluste stardid sobivas võistlusvarustuses. "Sellest hooajast olemegi Arenaga kokku leppinud, et läheneme kõikidele koondislastele individuaalselt ja varustus tellitakse kõigile vastavalt nende kehaehitusele ja isiklikele eelistustele. Usun, et see lahendab võimalikud probleemid võistlusvarustuse sobivuse osas," on Kovanen optimistlik.

Ujujate järgmine tiitlivõistlus ehk lühirajaujumise EM peetakse 13.-17. detsembril Taani pealinnas Kopenhaagenis.