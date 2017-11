Naiste võrkpalli Balti liigas tuleb tihe nädalavahetus

Eelmises mängus leedulannade Jonavos Achemalt esimese kaotuse saanud turniiritabeli liider Tallinna Ülikool püüab taaskord võitude teele naasta, kohtudes kodupubliku ees tabelis kuus kohta madalamal asuva linnarivaali TTÜ/Tradehouse'iga, kes kahes viimases mängus punktiarvet ei suurendanud.

Tallinna Ülikooli peatreener Argo Arak rõhutas, et lihtsat mängu oodata ei ole. "Kindlasti tuleb tuline ja võitluslik mäng, kus niisama lihtsalt ei anta midagi. Tahame laupäeva õhtuks jätkata tabeli tipus, aga kindlasti tuleb mängule punktimõtetega ka TTÜ. Kuna mängime kodusaalis, siis loodan heale servile ja sealt tulenevalt teeks heameelt otse blokist saadud punktid. See eeldab aga individuaalset osavust ja korrektsust," rääkis Arak.

Võitluslikku lahingut ootab ka TTÜ naiskonna peatreener Marko Mett. "Meil on käsil mänguderohke nädal - kõigepealt eile Audentese/Noortekoondis, siis Tallinna Ülikool ja nädala lõpetame karikavõistluste veerandfinaali korduskohtumisega Famila/Võru Võrkpalliklubi vastu," rääkis Mett. "Laupäevane linnaderbi on kahtlemata põhimõtteline ja oodata-vaadata on nii mõndagi. Balti liiga tabeliseis räägib seda, et liider kohtub tabeli alumisse otsa kuuluva võistkonnaga, seega favoriidiks võib pidada Tallinna Ülikooli."

"Nende senised esitused väärivad kindlasti kiidusõnu," kinnitas Mett. "Mängu võtmemomentideks saavad olema servi vastuvõtt ja nurkade rünnakuefektiivsus. Püüame mitte rongi alla jääda ja läheme igal juhul lahingut andma. Mängu iseloom on juba kord selline, et kui asjad väljakul hakkavad õnnestuma, võib kõike juhtuda. Tulemusest olulisem on meie mängupilt, mis võiks ja peaks hooaja edenedes stabiilsuse poole liikuma. Pühapäevane kohtumine tuleb samuti raske ja nõuab maksimaalset pingutust. Võru poolel on huvitav segu kogemusest ja noorusest. Avamängu võitsime, kuid kui tõmmata paralleeli korvpalliga, oleme võitnud alles esimese poolaja. Seega Kreutzwaldi tänava võimlas peetav kohtumine saab olema samuti üks paras pähkel pureda," vaatas Mett nädalavahetusele ette.

Laupäeval toimub Eestis veel kaks vastasseisu, milles jagavad punkte ainsana kaotuseta püsiv Tartu Ülikool/Eeden ja lätlannade VK miLATss ning ainsana võiduta jätkav Kohila Võrkpalliklubi/E-Service ja Achema.

Tartu Ülikool/Eedeni peatreener Andrei Ojamets tähtsustas servi osakaalu. "Vaatamata sellele, et asume tabelis teisel kohal, ei saa me vastaseid pealiskaudselt võtta. Daugavpilsi esindus tundub olema nõrgema koosseisuga kui eelmisel hooajal. Samas on näha, et ka nemad üritavad mängida kiiremat võrkpalli. Kindlasti saab määravaks see, kui agressiivselt suudame oma servi lüüa. Tartu naiskonna jaoks saab see olema ka esimene mäng sellel hooajal suures kodusaalis, siiani on mängitud väiksemas saalis, aga õnneks sai juba ka mõned trennid põhisaalis ära tehtud," ütles Ojamets.

Pühapäeval läheb Kohila esindus kodusaalis vastamisi VK miLATssiga ja Tartu naiskond samuti koduväljakul Achemaga.

"Kuna Achema suutis viimases voorus Tallinna Ülikooli võita, näitab see seda, et neid tuleb väga tõsiselt võtta. Mäng saab olema tõsine katsumus, sest haigused on teinud meie read natukene hõredamaks - Juta Kraav ja Ingris Suvi on haigestunud ning nende osavõtt nädalavahetusel on küsitav. Kindlasti saab määravaks ka see, kuidas meie blokk ja kaitse saavad hakkama Jonava naiskonna rünnakuliidri Valeria Soboli neutraliseerimisega, TLÜ mängus sai ta koguni 53 tõstet," lisas Ojamets.

Kuue mänguga 16 punkti saavutanud Tallinna Ülikool hoiab turniiritabeli juhtpositsiooni, edestades ühe enampeetud mängu juures Tartu Ülikool/Eedenit kolme punktiga. TTÜ/Tradehouse jätkab viie punktiga seitsmendal ja Kohila Võrkpalliklubi/E-Service ühe punktiga kümnendal kohal.