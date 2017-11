Maailmameister: male peaks jõudma olümpiale enne arvutimänge

"Malel on sajandeid, isegi aastatuhandeid pikk ajalugu, mida e-spordil mõistagi ei ole," lausus norralane NBC-le. "Minu jaoks ei oleks siin loogikat [kui e-sport varem olümpiakavva võetaks]."

Olümpiamängudele jõudmiseks peaks rahvusvaheline alaliit saama kõigepealt rahvusvahelise olümpiakomitee tunnustuse. Malel on see alates 1999. aastast olemas, e-spordil aga mitte. Samas eksisteerib umbes 30 spordiala, millel on küll ROK-i tunnustus, aga mis mängude kavva ei kuulu.

"Mõistagi mulle meeldiks, kui male pääseks olümpiamängudele," jätkas Carlsen, kes oma sõnul pole küll vastava lobitööga tegelenud. "Ma arvan, et see oleks kõigile maletajatele ja malesõpradele äärmiselt põnev. Aga alati tekib ka keerulisi küsimusi nagu kas ala peaks olema suve- või taliolümpial ja nii edasi. Olümpiamängudele pürgib palju alasid. Nii et see on raske."

Viimasel ajal on erinevatest maledistsipliinidest enim proovitud olümpiakavva jõuda välkmalega, mis oleks oma olemuselt programmi ehk sobivaim. Samuti on uuritud võimalusi reeglite muutmiseks, sest näiteks talimängudele saab praeguse korra järgi võtta vaid lumel või jääl peetavaid alasid. Mõni aasta tagasi kaaluti selleks isegi võimalust hakata mängima jääst valmistatud malenditega.

"Mõned inimesed küsivad, kas see on või ei ole sport," sõnas alates 2013. aastast maailmameistritiitlit kandev Carlsen. "Mõistagi on see esimene küsimus ka mulle. Samas olümpiamängude kavva tahaks kuuluda väga paljud spordialad. Kõiki ei saa aga lisada."

Talispordimaa Norra kasvandikuna on Carlsenil ka endal eredad mälestused just talimängudest. Näiteks külastas ta koos perega 1994. aasta Lillehammeri olümpiat. "Ma ei mäleta neist palju, kuid mingeid hetki murdmaasuusatamisest küll," meenutas vaid kolmesena mänge jälginud hilisem maletäht.

1998. aasta Nagano mängude päevil ei olnud tal ajavahe ja kooli tõttu kõige mugavam olümpiat jälgida, kuid ema lindistas murdmaasuusatamise, laskesuusatamise ja kahevõistluse võistlused lindile ja nii vaatas seitsmeseks saanud Carlsen neid järele.

2013. aastal Norra aasta sportlaseks valitud Carlseni enda sünnimaal on male populaarsus koos tema isikuga tõusnud seniolematutesse kõrgustesse. Norra avaõiguslik ringhääling kannab matše kõige olulisemal eetriajal koos stuudiokommentaaridega üle.