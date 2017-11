M-Spordi tiimipealik: oleme iseenda edu ohvrid

Kuna mõlemad mehed kuuluvad MM-sarja üldarvestuses kõrgetele kohtadele, Ogier juhib ja Tänak on kolmas, siis täna oldi tee lahtilükkajate rollis. "Me teadsime, et meid ootab ees raske nädalavahetus, sest oleme seniste heade tulemustega iseenda edu ohvrid," ütles M-Spordi tiimipealik Malcolm Wilson meeskonna pressiteenistuse vahendusel. "Siiski ei sujunud avapäev meil ka päris probleemideta."

Wilson pole aga lootust kaotanud. "Homme oleme samas seisus, kuid ralli on pikk ja see pole veel läbi," sõnas Wilson. "Me ei anna võitluseta alla."