Tänak: ralli ei alanud nii nagu tahtsime

Eestlane ja tema prantslasest tiimikaaslane Sebastien Ogier on oma stardipositsiooni tõttu lükanud konkurentidele teed lahti. "Ralli ei alanud nii nagu tahtsime ning kerge pole meil ka stardikoha tõttu. Me aga ei saa väga kurta, sest Thierry (teisel kohal olev Neuville - toim.) on teinud head tööd," ütles Tänak oma tööandja M-Spordi pressiteenistuse vahendusel. "Lisaks sellele oli meil katkiste auto osade tõttu probleeme aerodünaamikaga."

Tänak on enne kahte viimast võistluspäeva optimistlik. "Kui vaadata vahesid, siis pjedestaalikoht pole kaugel," arutles Tänak, kes jääb kolmandal positsioonil olevast Kris Meeke'ist maha 12,2 sekundit. "Homme saab teepuhastamine raske olema, kuid meid ootab ees kaks rasket võistluspäeva. Kui me üritame kõvasti, siis on kõik võimalik."